Сотрудники хотят совмещать в командировках работу и возможность отдохнуть

Больше всего жители страны хотят отправиться по работе в Калининград, Санкт-Петербург и во Владивосток.

Самым желанным городом для командировок стал Калининград, туда хотят отправиться 51% сотрудников. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Около половины участников опроса (47%) хотели бы получить рабочую поездку в Санкт-Петербург, а 44% — во Владивосток.

57% опрошенных, что в командировке им важно совмещать работу и отдых в городе. 74% хотят отправиться в новые места, где раньше не бывали. 37% хотят окунуться в городские развлечения и узнать больше о культуре.

Во Владивосток сотрудники хотели бы поехать из интереса, 79% привлекает незнакомый город, а для 32% важно изучить скрытый бизнес-потенциал региона.

Больше половины опрошенных хоть раз бывали в командировках. Из них 48% отправлялись в российские города, 2% бывали в зарубежных поездках.

Тогда как 39% отпрошенных никогда не выезжали по работе за пределы места своего проживания.

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