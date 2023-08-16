70% сотрудников важен удобный график подработки

64% компаний обращаются за помощью к внештатным специалистам. Сотрудники готовы подрабатывать, если им предоставить удобный график, удаленку и высокую оплату труда.

Удобный график, высокий доход и удаленка: такие критерии назвали сотрудники для подработки мечты. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Есть в распоряжении «Клерка».

На первом месте среди критериев лучшей подработки стоит удобный график. Так ответили 70% опрошенных. Для 63% важен высокий доход, а для 60% главное подрабатывать удаленно.

48% сотрудников не хотят тратить много времени, чтобы добраться до места подработки. Они предпочитают работать недалеко от дома.

На подработке мечты должен быть хороший коллектив и начальник, считают 40% сотрудников.

31% участников опроса назвали важным, чтобы им на подработке платили каждый день или каждую смену.

Только для 27% россиян имеет значение официальное трудоустройство.

В последние годы подработка становится все более популярным трендом на рынке труда. Компании все чаще прибегают к найму фрилансеров, чтобы получить экспертные знания, опыт и навыки, не тратя свои ресурсы на постоянный найм сотрудников, — сказал Александр Ветерков, операционный директор «Подработки».

64% компаний привлекают к работе внештатных сотрудников, чтобы закрыть временные потребности в кадрах.

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