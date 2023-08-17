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Большинство соискателей понимают обещание перезвонить после собеседования как отказ в трудоустройстве

54% рекрутеров все же перезванивают соискателям, чтобы сообщить о принятом решении.
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Каждый второй HR-специалист считает, что фраза «Мы вам перезвоним» означает, что нужно буквально ждать звонка. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Использует обещание связаться с соискателем как форму завуалированного отказа в трудоустройстве каждый третий сотрудник отдела кадров.

7 из 10 соискателей уже давно поняли, что подобная формулировка не означает ничего хорошего. Если пообещали перезвонить, то значит не нужно питать иллюзий, а подыскивать другую компанию для работы.

54% рекрутеров после фразы «Мы вам перезвоним» действительно связываются с кандидатами и рассказывают им о своем решении.

Совсем скоро на «Клерке» появятся резюме, и работодатели смогут сами предлагать работу. А пока что посмотрите, какие вакансии актуальны в разделе «Клерк.Работа».

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Комментарии

1
  • Логотип yekaterinamannikova
    yekaterinamannikova 5 минут назад

    И связано это с тем, что раньше обещание перезвонить оставалось обещанием. Сейчас меняется отношение к соискателям, и большинство работодателей создают корпоративную культуру, да и просто по отношению к человеку-это правильно. Перезвонить, даже если это отказ.

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