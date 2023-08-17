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Кредитование

Центробанк отменил ограничение к полной стоимости кредита

До 31 декабря полная стоимость кредита не будет ограничена для всех категорий банковских потребительских займов.
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Совет директоров Центробанка решил не ограничивать полную стоимость для всех категорий потребительских кредитов. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Решение будет действовать с 16 августа по 31 декабря 2023 года.

Полная стоимость кредитов (ПСК) не будет ограничена и для микрофинансовых организаций по потребительским займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, и по POS-займам.

По иным предложениям МФО и по всем категориям ломбардов ограничения будут сохранены.

Срок действия моратория определен таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК и кварталом ее применения, который составляет два квартала, — говорится в сообщении.

Отмена ограничений даст кредиторам возможность подстраивать процентные ставки к повышению ключевой ставки. Это позволит быстрее ограничить проинфляционные риски.

Узнайте о том, как физическому лицу учесть в расходах ИП уплаченные проценты по кредиту.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 23 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    отпустили на волю?

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