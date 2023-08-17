Центробанк отменил ограничение к полной стоимости кредита

До 31 декабря полная стоимость кредита не будет ограничена для всех категорий банковских потребительских займов.

Совет директоров Центробанка решил не ограничивать полную стоимость для всех категорий потребительских кредитов. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Решение будет действовать с 16 августа по 31 декабря 2023 года.

Полная стоимость кредитов (ПСК) не будет ограничена и для микрофинансовых организаций по потребительским займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, и по POS-займам.

По иным предложениям МФО и по всем категориям ломбардов ограничения будут сохранены.

Срок действия моратория определен таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК и кварталом ее применения, который составляет два квартала, — говорится в сообщении.

Отмена ограничений даст кредиторам возможность подстраивать процентные ставки к повышению ключевой ставки. Это позволит быстрее ограничить проинфляционные риски.

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