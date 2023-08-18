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Права потребителей

Роспотребнадзор предложил блокировать средства бизнеса, который незаконно выводит деньги

Отказываясь обслуживать клиентов из России, компании нарушают права потребителей. Чтобы этого избежать, общественный совет Роспотребнадзора предложил блокировать счета. Так организации не смогут вывести средства из РФ.
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Бизнесу, который незаконно выводит денежные средства из страны, могут заблокировать деньги и имущество. Об этом предложении общественного совета Роспотребнадзора пишут «Известия».

Членами совета выражена солидарность в необходимости проработки законодательных механизмов, которые бы позволили в судебном порядке блокировать денежные средства и имущество недобросовестных участников рынка для остановки незаконного вывода иностранными компаниями денежных средств в РФ и обеспечить гарантийные обязательства перед потребителями, — сказано в протоколе заседания совета.

Например, Mercedes-Benz отключил в России онлайн-сервис, который позволяет обнаружить и устранить причину поломки автомобиля. Тем самым нарушаются права потребителей.

Чтобы пресечь недобросовестное поведение компаний, зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов предлагает блокировать российские счета иностранного бизнеса.

С февраля 2022 года некоторые зарубежные компании приняли решение прекратить деятельность в России. Они сообщили об уходе с рынка или о передаче активов на фоне введенных санкций.

С марта 2022 года по март 2023 года иностранные компании провели 200 сделок по продаже активов. Иностранные компании вывели из страны 36 млрд долларов.

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