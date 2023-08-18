Роспотребнадзор предложил блокировать средства бизнеса, который незаконно выводит деньги

Бизнесу, который незаконно выводит денежные средства из страны, могут заблокировать деньги и имущество. Об этом предложении общественного совета Роспотребнадзора пишут «Известия».
Членами совета выражена солидарность в необходимости проработки законодательных механизмов, которые бы позволили в судебном порядке блокировать денежные средства и имущество недобросовестных участников рынка для остановки незаконного вывода иностранными компаниями денежных средств в РФ и обеспечить гарантийные обязательства перед потребителями, — сказано в протоколе заседания совета.
Например, Mercedes-Benz отключил в России онлайн-сервис, который позволяет обнаружить и устранить причину поломки автомобиля. Тем самым нарушаются права потребителей.
Чтобы пресечь недобросовестное поведение компаний, зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов предлагает блокировать российские счета иностранного бизнеса.
С февраля 2022 года некоторые зарубежные компании приняли решение прекратить деятельность в России. Они сообщили об уходе с рынка или о передаче активов на фоне введенных санкций.
С марта 2022 года по март 2023 года иностранные компании провели 200 сделок по продаже активов. Иностранные компании вывели из страны 36 млрд долларов.
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