Может ли работодатель запретить сотрудникам курить?

Работодатель может издать специальный локальный акт, который запрещает сотрудникам курить на работе. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.
Также в документе можно указать количество перекуров, определить для них время и специально отведенное место.
Если сотрудники будут нарушать запрет, то к ним применят меры дисциплинарной ответственности. Например, сделают замечание или выговор.
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Первая масштабная Клерк.Конференция!
Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г.
Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн.
Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»!
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