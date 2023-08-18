Может ли работодатель запретить сотрудникам курить?

Если есть специальный локальный акт, который запрещает курить, то сотрудники должны ему подчиняться. За нарушение могут сделать выговор или замечание.

Работодатель может издать специальный локальный акт, который запрещает сотрудникам курить на работе. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.

Также в документе можно указать количество перекуров, определить для них время и специально отведенное место.

Если сотрудники будут нарушать запрет, то к ним применят меры дисциплинарной ответственности. Например, сделают замечание или выговор.