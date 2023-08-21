Бывшего банкира Андрея Мельниченко обвиняют во взяточничестве

Экс-банкира из МДМ обвиняют во взятках, которые он давал чиновнику Михаилу Абызову при покупке энергокомпании «Сибэко». Акции компании могут отойти государству.

Генеральная прокуратура подала иск к миллиардеру Андрею Мельниченко о взыскании в пользу государства акций компании «Сибэко». Об этом пишут «Ведомости».

В феврале 2018 года «Кузбассэнерго» приобрело 78% акций «Сибэко» у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Он был задержан весной 2019 года по обвинению в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и в легализации средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК).

По версии следствия, акции подконтрольных Абызову структур были куплены по завышенной цене, после чего деньги были выведены на Кипр и похищены.

Компании «Сибэко» принадлежали шесть ТЭЦ в Новосибирске, Куйбышеве и Бийске общей установленной мощностью чуть больше 3 ГВт.

Ответчиками по делу также указаны компании «Кузбассэнерго», которая входит в Сибирскую генерирующую компанию (СГК), и «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК).

СГК будет привлечена к разбирательствам в качестве третьего лица.

Предварительное заседание назначено на 7 сентября 2023 года.

В 2023 году Андрей Мельниченко занял верхнюю строчку в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 25,2 млрд долларов.

Бизнесмен обогнал крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина с капиталом в размере 23,7 млрд долларов.