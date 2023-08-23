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Уровень безработицы снизился в 71 регионе

Сейчас зарегистрированных безработных стало на 71 тысячу меньше, всего 493 тысячи человек. Предложения о работе превысили 1,8 млн объявлений.
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С начала 2023 года уровень безработицы сократился в 71 субъекте РФ и вырос в 9 регионах. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По программе субсидирования найма трудоустроено более 35 тысяч человек. По нацпроекту «Демография» продолжается программа бесплатного переобучения. Уже около 105 тысяч человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям, более 57 тысяч соискателей завершили обучение, — сказано в сообщении секретариата Голиковой.

В центрах занятости на учете стоят 493 тыс. безработных, это на 71 тыс. человек меньше, чем в начале года.

На портале «Работа России» число вакантных мест выросло на 222 тыс., предложения о работе превысили 1,8 млн объявлений.

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Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 30 минут назад

    Главный бухгалтер

    в семидесяти одном или в семьдесят первом ?

    уровень безработицы сократился в 71 субъекте РФ

    зарегистрированных безработных стало на 71 тысячу меньше,

    поразительное сходство в цифрах!

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