Уровень безработицы снизился в 71 регионе

Сейчас зарегистрированных безработных стало на 71 тысячу меньше, всего 493 тысячи человек. Предложения о работе превысили 1,8 млн объявлений.

С начала 2023 года уровень безработицы сократился в 71 субъекте РФ и вырос в 9 регионах. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По программе субсидирования найма трудоустроено более 35 тысяч человек. По нацпроекту «Демография» продолжается программа бесплатного переобучения. Уже около 105 тысяч человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям, более 57 тысяч соискателей завершили обучение, — сказано в сообщении секретариата Голиковой.

В центрах занятости на учете стоят 493 тыс. безработных, это на 71 тыс. человек меньше, чем в начале года.

На портале «Работа России» число вакантных мест выросло на 222 тыс., предложения о работе превысили 1,8 млн объявлений.

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