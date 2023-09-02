Работодатель должен возмещать платный медосмотр сотрудников

Средства должны вернуть, даже если кандидат прошел медосмотр, а потом отказался от трудоустройства или почти сразу уволился.

Обязательные медицинские осмотры проходят за счет работодателя, об этом напоминает Роструд в своем телеграм-канале.

Если сотрудник прошел осмотр за свой счет, то он должен отправить работодателю письменное заявление о компенсации расходов на медосмотр и приложить документы, которые подтвердят эти расходы.

При этом обязанность работодателя возместить потенциальному работнику расходы на оплату предварительного медосмотра не зависит от последующего заключения с ним трудового договора, — сказано в сообщении.

Работодатель может не возмещать расходы только в том случае, если он отправил сотрудника в конкретное медицинское учреждение, но тот прошел процедуры в другом месте.