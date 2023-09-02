Работодатель должен возмещать платный медосмотр сотрудников

Обязательные медицинские осмотры проходят за счет работодателя, об этом напоминает Роструд в своем телеграм-канале.
Если сотрудник прошел осмотр за свой счет, то он должен отправить работодателю письменное заявление о компенсации расходов на медосмотр и приложить документы, которые подтвердят эти расходы.
При этом обязанность работодателя возместить потенциальному работнику расходы на оплату предварительного медосмотра не зависит от последующего заключения с ним трудового договора, — сказано в сообщении.
Работодатель может не возмещать расходы только в том случае, если он отправил сотрудника в конкретное медицинское учреждение, но тот прошел процедуры в другом месте.
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