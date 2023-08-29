35% населения получает оферы от работодателей

Четыре из десяти российских компаний (41%) применяют в рекрутинге job offer — письменный документ или электронное письмо, в котором изложены ключевые условия предлагаемой работы. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В 17% компаний рассылают оферы всем кандидатам на трудоустройство. 24% работодателей готовы сделать такое предложение только некоторым категориям персонала.

Чаще всего job offer получают топ- и мидл-менеджеры, инженеры, IT-специалисты и офисные сотрудники.

35% активного населения хоть раз получали офер от компании. Из них больше всего предложений рассылали специалистам с зарплатой от 80 тыс. рублей (42%).

За семь лет наблюдений число компаний, которые делают оферы, выросло с 31 до 41%. Однако большинство работодателей (53%) не практикуют рассылку таких предложений.

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