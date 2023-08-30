Госзакупки

За полгода до исполнителей госзаказов не дошло 1,6 трлн рублей

Авансовые платежи компаниям, которые заключили госконтракты, лежат на казначейских счетах и не работают.
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В первом полугодии 2023 года до экономики не дошло 1,6 трлн рублей. Средства «оседают» на казначейских счетах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин и доклад Центробанка.

Исполнители госзаказов получат деньги не напрямую, а через счет в Федеральном казначействе. В итоге часть трат, которая указана в бюджетной отчетности, не дошла до экономики. Эта сумма превысила 1,6 трлн рублей.

Средства оседают на счетах в ФК, перераспределяясь между счетами расширенного бюджета в Банке России, — сказано в докладе ЦБ.

В Минфине объяснили, что 1,6 трлн рублей — это авансовые субсидии и зарезервированные средства по госконтрактам. Деньги дойдут до исполнителей в полном объеме в соответствии со сметами и планами годового финансирования.

Поэтому, в министерстве заявили, что утверждение Центробанка об «осевших» средства некорректное.

Деньги просто лежат в казначействе и не работают. С другой стороны, у правительства сейчас не так много возможностей, чтобы инвестировать средства и получить дополнительный доход. Многие инструменты в иностранной валюте, например гособлигации США, сейчас государству недоступны, — сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В марте 2023 года авансирование госконтрактов стало повышенным. Компании, которые участвуют в госзакупках, могут получить предоплату до 50% от суммы договора. Такие правила касаются заказов с финансированием из федерального бюджета и с обязательным казначейским сопровождением.

Участники торгов должны открыть специальные счета в Федеральном казначействе и предоставлять документы, которые подтверждают целевое расходование выделенных средств.

Однако есть и некоторые проблемы. Например, предприятия вынуждены дополнительно финансироваться, потому что деньги из ФК можно расходовать только по целевым сметам. Кроме того, из-за этого сложнее получить банковские гарантии, — сказал гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

Многие компании сейчас участвуют в контрактах, исполняемых в рамках гособоронзаказа. Узнайте больше о том, как вести раздельный учет по гособоронзаказу.

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