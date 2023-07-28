Как вести раздельный учет по гособоронзаказу

Участие в контрактах, исполняемых в рамках гособоронзаказа (далее — ГОЗ), требует от организации ведения раздельного учета. Соблюдение контрактов контролируется государством, а при помощи такого учета компания отчитывается перед ведомствами и заказчиками, а также обосновывает реализацию бюджетных средств.

Какие НПА регулируют ведение учета по ГОЗ

Документ, который определяет основную терминологию в области ГОЗ, правила размещения заказа и правовое регулирование контрактов по ГОЗ, — это закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ. Другим важным документом является постановление Правительства от 19.01.1998 № 47, в котором закреплены основы ведения учета при работе с ГОЗ.

Кроме этих документов при ведении раздельного учета нужно опираться на следующие нормативные акты:

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Кто обязан вести раздельный учет

Согласно 275-ФЗ, такой учет в обязательном порядке ведут:

головные исполнители , то есть те компании, которые заключили госконтракты по ГОЗ;

исполнители, которые входят в кооперацию головного исполнителя и заключили с ним контракт.

Такие организации по каждому контракту должны вести раздельный учет — по сути, он представляет собой более детальный учет доходов, расходов, НМА, основных средств, материалов и т.д. Такой учет имеет отличия от обычного бухучета в составе затрат и определении результата ФХД. Исполнитель ведет раздельный учет, следуя приказу 210н и учетной политике предприятия.

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Как вести раздельный учет

В общем случае всем исполнителям, в том числе головным, необходимо:

обратиться в территориальный орган Федерального Казначейства (ФК) для открытия счета;

сформировать аналитические счета бухгалтерского учета для фиксации расходов по каждому контракту;

раскрыть структуру цен по статьям калькуляции;

определить список общепроизводственных и общехозяйственных затрат по номенклатурам;

регистрировать остальные расходы в отдельных калькуляциях.

В этом году ведение расчетов по контрактам с казначейским сопровождением упростили, и теперь не каждый исполнитель должен

открывать лицевой счет в ФК. Теперь, чтобы принимать оплату от заказчика, в некоторых случаях деньги можно перечислять на расчетный счет исполнителя в банке (п. 3 ст. 242.23 БК, ч. 4–6, 15 ст. 10 закона от 21.11.2022 448-ФЗ). Кроме того, ряду контрактов, цена которых не превышает 3 млн рублей, теперь не требуется казначейское сопровождение.

Для организации раздельного учета сформулируйте учетную политику предприятия — она также нужна при проверке контролирующими органами. Помимо нее, регламентировать учет помогут и другие внутренние нормативные акты.

В локальных актах следует подробно прописать порядок ведения учета при работе с ГОЗ, чтобы потом не возникало сложностей.

Определите требования к первичной документации, нормативы рентабельности, обоснование затрат, ручное или автоматизированное ведение учета, распределение разных видов расходов, зоны ответственности сотрудников и др.

Что будет, если не вести раздельный учет

Исполнение контрактов, которые связаны с ГОЗ, жестко регламентируется государством, поэтому организации нужно ответственно подойти к учету. За нарушение закона предусмотрены штрафы по ст. 15.37 КоАП.

Если исполнители не ведут раздельный учет, то на них могут наложить штраф: на должностное лицо — от 20 до 50 тыс. руб., на юрлицо — от 300 до 500 тыс. руб.

За грубое нарушение порядка учета могут наказать более строго: должностному лицу грозит штраф от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет, юрлицу — штраф от 500 тысяч до 1 млн руб.

Как упростить учет

Для упрощения учета по госконтрактам, связанным с ГОЗ, можно использовать специализированные программные решения. В подсистеме «Гособоронзаказ: раздельный учет» вы сможете:

вести учет по каждому контракту согласно 275-ФЗ и приказу Минфина № 210н;

автоматически заполнять регламентированный отчет «Исполнение контрактов ГОЗ» с расшифровкой показателей;

формировать отчет согласно алгоритму, по которому используются данные бухгалтерских проводок;

использовать для отбора проводок объекты аналитики, по которым данные относятся на конкретный заказ.

Сама информационная база при этом остается типовой, вам не понадобится дополнительная поддержка. Также вы сможете работать с доработкой в 1С:FRESH.

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