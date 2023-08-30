Почти 73% работодателей повышают зарплаты, чтобы удержать сотрудников

Больше 56% компаний привлекают новых специалистов тем, что предлагают размер оклада выше среднего по рынку.

На фоне рекордно низкой безработицы компании стали удерживать сотрудников повышением окладов. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование RosExpert.

Стратегию с повышением зарплаты выбирают 72,5% компаний. Каждая третья организация (35,8%) чтобы сохранить сотрудников начала переводить их на удаленную работу. Бронь от мобилизации предлагают 23,5% работодателей.

Для привлечения сотрудников HR-специалисты применяют такие же техники. 63,2% компаний предлагает гибридный формат занятости, а зарплату выше рынка готовы платить 56,3% участников опроса.

Сейчас рынке труда наиболее востребованы IT-специалисты, производственные рабочие и инженеры. 54% компаний стали дольше закрывать вакансии для таких сотрудников.

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