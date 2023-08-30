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Почти 73% работодателей повышают зарплаты, чтобы удержать сотрудников

Больше 56% компаний привлекают новых специалистов тем, что предлагают размер оклада выше среднего по рынку.
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На фоне рекордно низкой безработицы компании стали удерживать сотрудников повышением окладов. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование RosExpert.

Стратегию с повышением зарплаты выбирают 72,5% компаний. Каждая третья организация (35,8%) чтобы сохранить сотрудников начала переводить их на удаленную работу. Бронь от мобилизации предлагают 23,5% работодателей.

Для привлечения сотрудников HR-специалисты применяют такие же техники. 63,2% компаний предлагает гибридный формат занятости, а зарплату выше рынка готовы платить 56,3% участников опроса.

Сейчас рынке труда наиболее востребованы IT-специалисты, производственные рабочие и инженеры. 54% компаний стали дольше закрывать вакансии для таких сотрудников.

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