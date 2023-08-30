🎓 Вебинар: В штат или вне штата? Быстрый найм и оформление массового персонала без рисков. Уже сегодня в 11:00 мск!

Современный бизнес требует гибкости и оперативности в управлении персоналом. Но как определить наилучший способ трудоустройства: включить сотрудников в штат или воспользоваться внешними ресурсами? Как обеспечить массовый найм с минимальными правовыми и организационными рисками? Секреты раскроет налоговый консультант Людмила Ефимова.
На вебинаре разберем:
Существенное отличие трудовых договоров и договоров с самозанятыми:
Правовые основы трудовых договоров и договоров с самозанятыми.
Особенности статуса самозанятых лиц.
Преимущества и недостатки каждого типа договора.
Рекомендации для самозанятых лиц, если их вызвали на допрос:
Права и обязанности самозанятых лиц в случае допроса.
Советы по подготовке к допросу и ведению себя во время него.
Защита прав и минимизация рисков при общении с контролирующими органами.
Альтернативные способы работы с внештатным персоналом:
Временные контракты и их применение.
Аутсорсинг и аутстаффинг: плюсы и минусы.
Фриланс и проектная работа: особенности организации.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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