Маркетплейсы

Маркетплейсы рассказали Мишустину о рисках оборотных платежей в пользу «Почты России»

Представители e-commerce предлагают вместо отраслевого налога помочь почте взаимовыгодным сотрудничеством.
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Крупнейшие представители интернет-торговли обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, где перечислили риски, которые могут возникнуть в случае введения оборотных платежей. Об этом пишет «ТАСС».

Маркетплейсы и представители e-commerce рассказали, что от установления оборотных сборов в пользу убыточных отделений «Почты России» могут вырасти потребительские цены.

Предприниматели предложили вместо новых требований к бизнесу обсудить варианты сотрудничества с «Почтой России». Так отделения смогут получать дополнительный доход, а маркетплейсы — помощь с доставкой и хранением своих товаров.

Например, источник издания в Wildberries рассказали, что маркетплейс готов использовать инфраструктуру «Почты России» на взаимовыгодных коммерческих условиях, чтобы у отделений повышались доходы.

На почте также могут выделить помещения под пункты выдачи заказов. По такой схеме собирается работать «Яндекс Маркет».

Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение об изменении подхода к решению сложившейся ситуации, перейдя от введения дополнительных регуляторных обязанностей для отрасли к реализации комплекса согласованных действий, которые предлагается сформировать по результатам переговоров АО «Почта России» с компаниями интернет-торговли, — сказано в письме.

Обращение подписали гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, гендиректор Ozon Александр Гейль, гендиректор Lamoda Максим Гришаков, гендиректор группы «М.Видео-Эльдорадо» Билан Ужахов, гендиректор «Ситилинка» Александр Лозовский и другие.

Недавно мы писали, что рынок e-commerce могут обязать платить отраслевой налог 0,5% от оборота. Полученные средства направят на поддержку убыточных почтовых отделений.

Комментарии

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