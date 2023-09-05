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В ресторанах дефицит поваров и барменов составил 20-30%

Ослабление рубля повлияло на отток мигрантов, которые работали в сфере общественного питания.
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Рестораторы пожаловались на нехватку поваров и другого персонала, дефицит составил 20-30%. Об этом пишет «РБК».

На ресторанном рынке Москвы жутчайшая нехватка кадров. Поваров просто нет, — сказал основатель ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко.

Из-за скачка курса валют снизились доходы трудовых мигрантов: они перестали работать в ресторанном бизнесе. Многие сотрудники из СНГ выбирают для работы другие страны: ОАЭ, Турцию и Южную Корею.

После скачка курса доллара мигрантам стало невыгодно работать в России, — объяснил совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

Доля иностранных сотрудников, которые работают в ресторанном бизнесе Москвы, составляет около 60%. В сфере быстрого питания – 70-75%.

В сфере общественного питания не хватает также барменов и сотрудников клининга. По словам основателя сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергея Миронова в Москве «такого вакуума не было никогда».

Нехватка персонала скоро отразится на клиентах, гости будут дольше ждать свой заказ. Ожидание горячего блюда в субботу вечером может составить 45 минут.

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Комментарии

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