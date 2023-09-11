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Зарплата

35% компаний за лето повысили своим сотрудниками зарплату

19% работодателей собираются повысить оклады своим работникам этой осенью.
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Больше трети работодателей (35%) этим летом повысили зарплату сотрудникам, еще столько же расширили штат и пригласили на работу новых специалистов. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы «Работа.ру».

28% работодателей смогли за лето увеличить число клиентов и заказчиков.

42% компаний оценили свои успехи за лето на 3 балла из 5.

30% опрошенных считают, что теплый период выдался на 4 балла. Самые высокие оценки (5 из 5) поставили своей команде только 15% работодателей.

За лето смогли открыть новые направления деятельности 25% участников опроса. 20% организаций удалось увеличить прибыль, а 19% смогли избежать лишних увольнений. Еще 19% заявили о том, что их бренд стали больше узнавать.

13% компаний вышли на новый рынок, а 6% стали участниками престижных рейтингов.

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