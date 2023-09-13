Дистанционщиков и полставочников надо будет помечать в форме ЕФС-1 специальным кодом

Коды такие:
«ОСОБ» – для некоторых сотрудников госорганов;
«ДИСТ» – для дистанционных работников;
«НЕПД» – для неполного рабочего дня;
«НЕПН» – для неполной рабочей недели.
Графа 6 Графа «Код выполняемой функции» обязательно должна быть заполнена, если вид мероприятия принимает значение «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УВОЛЬНЕНИЕ», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ», «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ», «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» или «ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ».
Таким образом, новые коды надо будет указывать не только при приеме сотрудника, но и при увольнении.
При этом по совместителям еще надо будет ставить код в графе 5. Таким образом, если совместитель принят по бессрочному трудовому договору, то у него в графе 5 будет стоять «1», а в графе 6 – «НЕПД».
При этом код ОКЗ тоже надо будет ставить. Кстати, определиться с колом ОКЗ поможет наш сервис.
Комментарии14
Надеюсь, речь только про тех, кого изначально принимают на долю ставки или дистанционно.
Или мы теперь на каждый чих сдавать ЕФС-1 будем? Перевод на ДИСТ и обратно, перевод на неполный день, с неполного дня на неполную неделю, со срочного ТД на бессрочный...
Главный бухгалтер
Им же нечем заняться
Будем оптимистами и надеяться, что хотя бы до отпусков без сохранения зарплаты не доберутся))
Главный бухгалтер
мне кажется, что если такими темпами будет всё продвигаться, то сообщать придётся не только про ОБС, но и про ЕООО. И срок для отчётности -- совпадающий с выплатой
(какой же смайл поставить? со смехом или с рыданиями и истерикой?)
просто тупо перед каждым отчетным периодом, пару дней пробегать 10 км, пару дней попросить тренера в спортзале чтобы тебя "добил" и сразу, после этого, дня на 4 уйти в запой.
наверное так припадочная белочка будет меньше накрывать... 😂
Главный бухгалтер
так это же для сокращения отчётности и облегчения работы! как Вы этого не понимаете?
Королевская
И тогда не будут приходить запросы по внешним совместителям, почему фот меньше мрот?
Инфа по совместителям у них и сейчас есть.
Но им этого мало.
Надо не просто указать, что сотр совместитель, но еще указать, что он на неполном дне (хотя это и так следует из норм ТК) и указать, какой срок договора - до 6 мес, более 6 мес, бессрочный.
А если совместитель еще и дистанционщик, то плюс еще один код))
Главный бухгалтер
надо бы ещё строчку с адреском откуда он работает!
Королевская
с какого числа вводят?
То есть, как только, так сразу. Нет точной даты. Когда утвердят, тога утвердят. Ждемс
Кстати, еще электронный формат должен быть. Он сейчас отдельным приказом идет. Значит еще один проект будет на формат
хм? колом куда, куда?... 😂
Главный бухгалтер
А если сотрудник дистанционщик на пол ставки писать НЕПДДИСТ, это уже обзывательство какое то получается.