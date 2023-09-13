Дистанционщиков и полставочников надо будет помечать в форме ЕФС-1 специальным кодом

Коды такие:

«ОСОБ» – для некоторых сотрудников госорганов;

«ДИСТ» – для дистанционных работников;

«НЕПД» – для неполного рабочего дня;

«НЕПН» – для неполной рабочей недели.

Графа 6 Графа «Код выполняемой функции» обязательно должна быть заполнена, если вид мероприятия принимает значение «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УВОЛЬНЕНИЕ», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ», «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ», «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» или «ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ».

Таким образом, новые коды надо будет указывать не только при приеме сотрудника, но и при увольнении.

При этом по совместителям еще надо будет ставить код в графе 5. Таким образом, если совместитель принят по бессрочному трудовому договору, то у него в графе 5 будет стоять «1», а в графе 6 – «НЕПД».

При этом код ОКЗ тоже надо будет ставить. Кстати, определиться с колом ОКЗ поможет наш сервис.