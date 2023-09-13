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Отчетность в СФР

Дистанционщиков и полставочников надо будет помечать в форме ЕФС-1 специальным кодом

Вводят новые коды для графы 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1 формы ЕФС-1.
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Коды такие:

  • «ОСОБ» – для некоторых сотрудников госорганов;

  • «ДИСТ» – для дистанционных работников;

  • «НЕПД» – для неполного рабочего дня;

  • «НЕПН» – для неполной рабочей недели.

Графа 6 Графа «Код выполняемой функции» обязательно должна быть заполнена, если вид мероприятия принимает значение «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УВОЛЬНЕНИЕ», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ», «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ», «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» или «ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ».

Таким образом, новые коды надо будет указывать не только при приеме сотрудника, но и при увольнении.

При этом по совместителям еще надо будет ставить код в графе 5. Таким образом, если совместитель принят по бессрочному трудовому договору, то у него в графе 5 будет стоять «1», а в графе 6 – «НЕПД».

При этом код ОКЗ тоже надо будет ставить. Кстати, определиться с колом ОКЗ поможет наш сервис.

Комментарии

14
  • Логотип бух2007
    бух2007
    1 час назад

    Надеюсь, речь только про тех, кого изначально принимают на долю ставки или дистанционно.

    Или мы теперь на каждый чих сдавать ЕФС-1 будем? Перевод на ДИСТ и обратно, перевод на неполный день, с неполного дня на неполную неделю, со срочного ТД на бессрочный...

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 58 минут назад

      Главный бухгалтер

      Им же нечем заняться

    • Логотип Крестик-нолик
      Крестик-нолик 55 минут назад

      Или мы теперь на каждый чих сдавать ЕФС-1 будем?

      Будем оптимистами и надеяться, что хотя бы до отпусков без сохранения зарплаты не доберутся))

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 29 минут назад

        Главный бухгалтер

        Будем оптимистами и надеяться, что хотя бы до отпусков без сохранения зарплаты не доберутся))

        мне кажется, что если такими темпами будет всё продвигаться, то сообщать придётся не только про ОБС, но и про ЕООО. И срок для отчётности -- совпадающий с выплатой

        (какой же смайл поставить? со смехом или с рыданиями и истерикой?)

        • Логотип Мирам
          Мирам 24 минуты назад

          (какой же смайл поставить? со смехом или с рыданиями и истерикой?)

          просто тупо перед каждым отчетным периодом, пару дней пробегать 10 км, пару дней попросить тренера в спортзале чтобы тебя "добил" и сразу, после этого,  дня на 4 уйти в запой.

          наверное так припадочная белочка будет меньше накрывать... 😂

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 31 минуту назад

      Главный бухгалтер

      Или мы теперь на каждый чих сдавать ЕФС-1 будем?

      так это же для сокращения отчётности и облегчения работы! как Вы этого не понимаете?

  • Логотип Королева
    Королева 35 минут назад

    Королевская

    И тогда не будут приходить запросы по внешним совместителям, почему фот меньше мрот?

    • Логотип бух2007
      бух2007
      18 минут назад

      И тогда не будут приходить запросы по внешним совместителям, почему фот меньше мрот?

      Инфа по совместителям у них и сейчас есть.

      Но им этого мало.

      Надо не просто указать, что сотр совместитель, но еще указать, что он на неполном дне (хотя это и так следует из норм ТК) и указать, какой срок договора - до 6 мес, более 6 мес, бессрочный.

      А если совместитель еще и дистанционщик, то плюс еще один код))

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 11 минут назад

        Главный бухгалтер

        А если совместитель еще и дистанционщик, то плюс еще один код))

        надо бы ещё строчку с адреском откуда он работает!

  • Логотип Королева
    Королева 34 минуты назад

    Королевская

    Вводят новые коды для графы 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1 формы ЕФС-1.

     с какого числа вводят?

    • Логотип бух2007
      бух2007
      31 минуту назад

      с какого числа вводят?

      Скриншот 14-09-2023 102841.jpg

      То есть, как только, так сразу. Нет точной даты. Когда утвердят, тога утвердят. Ждемс

      Кстати, еще электронный формат должен быть. Он сейчас отдельным приказом идет. Значит еще один проект будет на формат

  • Логотип Мирам
    Мирам 13 минут назад

    колом ОКЗ

    хм? колом куда, куда?... 😂

  • Логотип revita
    revita 9 минут назад

    Главный бухгалтер

    А если сотрудник дистанционщик на пол ставки писать НЕПДДИСТ, это уже обзывательство какое то получается.

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