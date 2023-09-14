🎓Вебинар: Какие документы при сотрудничестве с СМЗ необходимы, и как их правильно оформлять для минимизации рисков. Уже сегодня в 13:00 мск!

Сотрудничайте с самозанятыми правильно и без рисков!

Руководитель юридического отдела Консоль.Про Дарья Гольева расскажет о трех китах документооборота с самозанятыми и поделится крутыми лайфхаками, как проверять документы, чтобы минимизировать риски переквалификации правоотношений.

Записаться бесплатно

В подарок все участники получат чек-лист «14 признаков трудовых правоотношений, которых стоит избегать в договоре с самозанятыми», созданный центром юридической экспертизы Консоль.Про. Это универсальная шпаргалка, которая поможет оформлять договоры с СМЗ безопасно.

Во время вебинара мы ответим на самые популярные вопросы компаний по теме взаимодействия с внештатными исполнителями.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск!