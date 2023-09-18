В ключевых отраслях экономики не хватает 200 тысяч сотрудников

Чтобы закрыть дефицит кадров, до 2023 года власти планируют подготовить 30% специалистов с высшим образованием и 70% - со средним.

Минпромторг считает, что ключевым отраслям экономики нужно около 200 тыс. специалистов. Их подготовят до 2023 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского.

Дефицит кадров наиболее остро заметен в фарме, станкостроении и судостроении, в области управления судовой техникой и беспилотными авиационными системами.

Кадровая составляющая там играет достаточно большую роль. Мы сейчас первичный анализ пытаемся проводить и видим из первой выборки, что порядка 200 тысяч новых кадров требуется до 2030 года для всех этих отраслей, — сказал Алесей Матушанский.

Предприятиям нужно примерно 30% специалистов с высшим образованием, остальные могут работать со средним профессиональным.