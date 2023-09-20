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Маркетплейсы

Партнеры Wildberries больше не хотят сотрудничать с маркетплейсом из-за очередных изменений в оферте

Представители ПВЗ собрались в московском офисе маркетплейса с требованием не менять тарифы для партнеров в пользу Wildberries. От этого пострадают 30 тысяч пунктов, где работает 60 тысяч человек.
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20 сентября 2023 года владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries собрались в московском офисе маркетплейса с требованием прекратить в одностороннем порядке менять тарифы для партнеров. Об этом пишет Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) в своем телеграм-канале.

У компании Wildberries с 21 августа начала действовать новая оферта, где тарифы предусматривают максимальное агентское вознаграждение владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в размере 200 тыс. рублей: без учета удержаний за брак, подмены и низкий рейтинг.

Это значит, что поддерживать работу точек предпринимателям станет невыгодно.

Если Wildberries и дальше будет упираться, пострадают более 30 тыс. пунктов, в которых работают до 60 тыс. человек. Не говоря уже об угрозе хаоса с выдачей заказов потребителям, если ПВЗ массово приостановят работу, — сказал председатель АУРЭК Алексей Кременсков.

Во время встречи представитель Wildberries потребовала от предпринимателей предоставить персональные данные. В компании пояснили, что хотят понять, с кем ведут переговоры. Однако владельцы ПВЗ уверены — это нужно для последующих репрессий со стороны площадки.

15 марта 2023 годаWildberries уже блокировал работу ПВЗ, которые жаловались на штрафы.

Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в видеообращении попросил снять мораторий на проверку Wildberries и более того – национализировать маркетплейс.

Новый бунт владельцев пунктов выдачи заказов не первый и, похоже, не последний. Мы считаем, что нужно снять срочно, немедленно мораторий на проверку Wildberries. 65% рынка занимают оборот – 3 трлн рублей. И их не проверяют. Где же наша Федеральная антимонопольная служба? Куда уходят денежки малых предпринимателей? — рассуждает Андрей Ковалев.

Недавно мы писали, что с 13 сентября 2023 года Wildberries изменил размер выплат собственникам ПВЗ с оборотом больше 6 млн рублей. Предприниматели будут работать больше, а получать меньше денег.

Комментарии

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