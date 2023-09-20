Разработали бланк заявления для освобождения ИП от части фиксированных взносов

ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные взносы. Льгота такая есть, но как ей воспользоваться? Не было даже актуального для такой ситуации бланка заявления. На днях ФНС выдала рекомендованную форму.

Она доведена письмом от 18.09.2023 № БС-4-11/11864@.

Для использования льготы ИП должен подать заявление КНД 1150118 и приложить к нему копию пенсионного удостоверения. Если в удостоверении не указано, что пенсия – военная, понадобится еще справка.

Причиной освобождения ИП-военных пенсионеров от взносов на ОПС стало решение Конституционного суда.

При этом такие ИП могут платить добровольные взносы. Для этого надо подать заявление. Его форму ранее утвердил Минтруд. Период уплаты добровольных взносов будут включать в стаж для пенсии.

Кстати, сначала не было отдельного тарифа по взносам на ОМС для таких ИП. Недавно его ввели – 19,8922% от совокупного фиксированного взноса.

Есть еще одна проблема с освобождением от взносов – ФНС сама не знает, с какого числа действует эта льгота.