Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Фиксированные взносы ИП

Разработали бланк заявления для освобождения ИП от части фиксированных взносов

ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные взносы. Льгота такая есть, но как ей воспользоваться? Не было даже актуального для такой ситуации бланка заявления. На днях ФНС выдала рекомендованную форму.
36

Она доведена письмом от 18.09.2023 № БС-4-11/11864@.

Для использования льготы ИП должен подать заявление КНД 1150118 и приложить к нему копию пенсионного удостоверения. Если в удостоверении не указано, что пенсия – военная, понадобится еще справка.

Причиной освобождения ИП-военных пенсионеров от взносов на ОПС стало решение Конституционного суда.

При этом такие ИП могут платить добровольные взносы. Для этого надо подать заявление. Его форму ранее утвердил Минтруд. Период уплаты добровольных взносов будут включать в стаж для пенсии.

Кстати, сначала не было отдельного тарифа по взносам на ОМС для таких ИП. Недавно его ввели19,8922% от совокупного фиксированного взноса.

Есть еще одна проблема с освобождением от взносов – ФНС сама не знает, с какого числа действует эта льгота.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Бухгалтерия ада слушает
    Бухгалтерия ада слушает
    Общество

    Мысли про онлайн-курсы для бухгалтеров: нынче быть идиотом не стыдно

    Во-первых, потому что это тренд. Во-вторых, мы стали терпимее, потому что нервов на всех не напасешься. Можно даже консультировать и советы давать в чем не разбираешься, или разбираешься, как тебе кажется.

    Мысли про онлайн-курсы для бухгалтеров: нынче быть идиотом не стыдно
    3
    207
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    136
    Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Зачем и как главные бухгалтеры уходят из найма и работают на себя

    Я Екатерина Сидиченко, и уже более 10 лет занимаюсь развитием бухгалтерского бизнеса. Управляю собственными офисами бухгалтерского сопровождения в Красноярске и Москве, являюсь сооснователем франшизной сети бухгалтерских агентств BILLPROF, в которой с 2016 года было открыто более 60 офисов. 

    Зачем и как главные бухгалтеры уходят из найма и работают на себя
    694
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Какой рацион питания снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний?

    Правда, что те, кто пьют кофе, дольше живут и больше двигаются в течение дня? Гастроэнтеролог Ольга Горячева разбирает новости и громкие заголовки — что из них правда? Бухгалтеры, не пропустите, тут много интересного.

    84
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Расчет аванса по зарплате в программе «1С:Бухгалтерия»

    С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах 1С произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «1С:Бухгалтерии» при расчете и выплате аванса.

    Расчет аванса по зарплате в программе «1С:Бухгалтерия»
    278
    Логотип nlukina
    nlukina
    Мошенничество

    🤖Жулик, не воруй! Бороться с телефонным мошенниками начали роботы. Как это работает?

    Роботы против мошенников. Бороться с телефонными аферистами начал робот-секретарь «Олег», имитируя разговор с реальным человеком. Бот разговаривает со злоумышленником как можно дольше, чтобы тот обзвонил в итоге как можно меньше абонентов. Беседы выходят очень забавными👇 А кто вам звонил в последнее время?

    🤖Жулик, не воруй! Бороться с телефонным мошенниками начали роботы. Как это работает?
    14
    492
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Налоговый учет

    Налоговый учет у лизингополучателя

    Лизинговые платежи учитывают в расходах при расчете налога на прибыль или единого налога на УСН. По лизинговому имуществу принимают к вычету НДС, а по автомобилям в лизинге в определенных ситуациях нужно платить транспортный налог. Рассказываем, как считать налоги по активам, взятым в лизинг.

    Налоговый учет у лизингополучателя
    244
    Читать еще
    Мнения