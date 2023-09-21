Роботы-коллекторы работают на 25% быстрее людей

Должники после беседы с роботом клиенты стали в два раза чаще гасить свои долги.

85% звонков должникам совершают роботы-операторы коллекторских компаний. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора коллекторского агентства Сбербанка «АБК» Дмитрия Теплицкого.

Современные технологии помогают упростить взаимодействие кредиторов с должниками. Звонки от роботов своевременно информируют клиентов о просроченных платежах.

Во время беседы с оператором-роботом абоненты стали в два раза чаще соглашаться погасить задолженность.

Сравнивая среднее количество минут робота и оператора контакт-центра, потраченных на разговор с клиентом — робот-оператор добивается цели разговора на 25% быстрее человека, — рассказал Дмитрий Теплицкий.

Также он отметил, что сейчас нет существенного роста просроченной задолженности.

Зачастую, чтобы не выплачивать долги, клиенты выбирают банкротство. Узнайте больше о банкротстве физических лиц. Так ли это просто на самом деле?