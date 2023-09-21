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Коллекторы

Роботы-коллекторы работают на 25% быстрее людей

Должники после беседы с роботом клиенты стали в два раза чаще гасить свои долги.
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85% звонков должникам совершают роботы-операторы коллекторских компаний. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора коллекторского агентства Сбербанка «АБК» Дмитрия Теплицкого.

Современные технологии помогают упростить взаимодействие кредиторов с должниками. Звонки от роботов своевременно информируют клиентов о просроченных платежах.

Во время беседы с оператором-роботом абоненты стали в два раза чаще соглашаться погасить задолженность.

Сравнивая среднее количество минут робота и оператора контакт-центра, потраченных на разговор с клиентом — робот-оператор добивается цели разговора на 25% быстрее человека, — рассказал Дмитрий Теплицкий.

Также он отметил, что сейчас нет существенного роста просроченной задолженности.

Зачастую, чтобы не выплачивать долги, клиенты выбирают банкротство. Узнайте больше о банкротстве физических лиц. Так ли это просто на самом деле?

Комментарии

1
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 48 минут назад

    Главный бухгалтер

    Должники после беседы с роботом клиенты стали в два раза чаще гасить свои долги.

    Называется: не мытьем так катаньем. Навязчивые звонки, одна и та жа фраза. Китайская пытка. Нервы у людей сдают. Это я так предполагаю.

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