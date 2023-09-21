Бизнесу могут отменить налоги при безвозвездном получении патента

Компании, которые получили права на результаты интеллектуальной деятельности или лицензию при исполнении госконтракта, не будут платить налог на прибыль. На тех же условиях физлица будут освобождены от НДФЛ.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в первом чтении принял законопроект, который освободит компании и физлиц от уплаты налогов, если они безвозмездно получают исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) или лицензии при исполнении госконтрактов.

Сейчас организации, которые получают права на РИД, должны платить налоги на прибыль, а физлица — НДФЛ. Это собираются отменить.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 217 и 251 НК РФ в целях освобождения в определенных в случаях физических лиц от налогообложения НДФЛ и юридических лиц от налогообложения налогом на прибыль организаций при безвозмездной передаче исключительных прав на РИД или безвозмездном предоставлении права использования РИД, — сказано в пояснительно записке.

Новый законопроект предполагает, что в налоговой базе не будут учитываться доходы в виде исключительного права на РИД, которые созданы исполнителем при выполнении госконтракта, и право их использования, переданное госзаказчиком налогоплательщику на безвозмездной основе.