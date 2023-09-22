Для льготы по НДС общепита зарплату сотрудников ИП будут сравнивать со средней в регионе прописки

Неважно, где ИП ведет деятельность общепита, важно, где он прописан. Зарплата его сотрудников должна соответствовать средней по отрасли в том регионе, куда ИП сдает РСВ (по месту регистрации).

Пояснение дает Минфин в письме от 31.07.2023 № 03-07-07/71426.

Таким образом, если ресторан находится в Москве, а сам ИП зарегистрирован в Волгограде, то зарплату московских сотрудников будут сравнивать со средней для общепита в Волгоградской области. Или наоборот – ресторан в Волгограде, а сам он прописан в Москве. В этом случае региональные сотрудники должны получать московскую зарплату, иначе у ИП не будет льготы по НДС.

Напомним, в 2023 году общепит не платит НДС при доходах до 2 млрд рублей и доле профильных доходов от 70%. В 2024 добавится еще одно условие – зарплата за 2023 год должна быть не меньше среднеотраслевой в регионе.

Данные о средней зарплате будут брать из Росстата по классу ОКВЭД 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков».

Среднемесячную зарплату считают по данным РСВ так:

1) определяют среднюю за каждый месяц: сумму выплат по трудовым договорам делят на кол-во сотрудников, которым начислены эти выплаты;

2) суммируют средние выплаты из п.1 и делят на количество месяцев (в общем случае – 12).

Сравнение идет со статистикой зарплаты того субъекта РФ, в котором находится место жительства ИП и куда он сдает РСВ, независимо от того, в каком субъекте ИП фактически ведет деятельность, резюмирует Минфин.

Кстати, аналогичная схема и для компаний с обособками. Куда сдают РСВ, данные того региона и учитывают.