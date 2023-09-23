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Как будут считать зарплату для льготы по НДС в общепите при смене прописки ИП

Налоговики будут мониторить, чтобы зарплата сотрудников ИП в ресторанном бизнесе была не ниже средней по отрасли в регионе. Причем считать будут в разрезе регионов, если в течение года у ИП сменится прописка.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 31.07.2023 № 03-07-07/71426.

В 2024 году для льготы по НДС в общепите появится еще одно условие: средняя зарплата за 2023 год должна соответствовать среднерегиональной в отрасли. Среднюю зарплату в компании или ИП считают по данным РСВ.

При переезде ИП в начале года сдает РСВ в налоговую одного региона, а потом – другого.

Сравнивать будут зарплату за каждый из периодов, рассчитываемый исходя из количества полных календарных месяцев, входящих в период по одному и другому месту жительства со среднемесячной зарплатой в каждом регионе, рассчитанные в целом за предыдущий календарный год.

Полный календарный месяц – это месяц, в котором ИП поменял место жительства после 15-го числа.

Пример от Минфина

25 июня 2023 года ИП сменил прописку с региона № 1 на регион № 2.

В 2023 году РСВ он сдавал:

  • за 1 квартал в ИФНС региона № 1;

  • за полугодие, 9 месяцев и год – ИФНС региона № 2.

Сравнение среднемесячного размера выплат будет идти:

  • за период январь – июнь 2023 года – с размером среднемесячной зарплаты по региону № 1 за календарный 2023 год;

  • за период июль – декабрь 2023 года – с размером среднемесячной зарплаты по региону № 2 за календарный 2023 год.

С чем будут сравнивать среднюю зарплату для ИП, ведущих деятельность не по месту прописки, мы рассказывали тут.

Условия освобождения общепита в 2023 году мы разбирали тут.

Комментарии

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