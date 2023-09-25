Госдума не поддержала проект о штрафах за трудоустройство без военного билета

Это противоречит Трудовому кодексу, который не запрещает нанимать сотрудников без документа о воинском учете.

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендует отклонить предложение парламента Калужской области штрафовать работодателей, которые нанимают сотрудников без документов о воинском учете. Об этом пишут «Известия».

Депутаты выявили, что эта идея противоречит Трудовому кодексу, где нет запрета на заключение трудового договора с кандидатом без военного билета.

В данном случае административная ответственность возможна только тогда, когда в отраслевом законе, Трудовом кодексе, эта норма о введении запрета установлена. В данном случае ничего такого нет, произвольно устанавливать административную ответственность без самой нормы права невозможно, — сказали в комитете Госдумы.

В конце мая заксобрание Калужской области предложило ввести штрафы для граждан от 10 до 20 тыс. рублей, для ИП – от 5 до 10 тыс. рублей, а для юрлиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

С 1 октября 2023 года вступает в силу закон, по которому к административной ответственности будут привлекать компании и должностных лиц госорганов за непредоставление сведений для ведения воинского учета. Штраф будет от 40 до 50 тыс. рублей.