В отпуске по уходу за ребенком могут разрешить работать дистанционно

Сейчас можно одновременно получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и работать неполный день или на дому. Дистанционно – нельзя. Это хотят исправить.

В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 256 ТК.

В отпуске по уходу за ребенком можно будет работать дистанционно, если специфика работы позволяет это. При этом право на пособие сохраняется.

Законопроект закрепляет обязанность работодателя по заявлению сотрудника в отпуске по уходу за ребенком обеспечить возможность дистанционной работы, если работа в целом может быть реализована подобным образом. Об этом говорится в пояснительной записке. Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.

Это уже третий проект за последние несколько месяцев по части работы в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее депутат Нина Останина внесла проект, по которому женщина сможет выйти из отпуска по уходу за ребенком на работу и при этом продолжать получать пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится 1,5 года.

Также Минтруд разработал законопроект, по которому если женщина решает приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывается, но выплата пособия – сохраняется.