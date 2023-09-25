В отпуске по уходу за ребенком могут разрешить работать дистанционно

В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 256 ТК.
В отпуске по уходу за ребенком можно будет работать дистанционно, если специфика работы позволяет это. При этом право на пособие сохраняется.
Законопроект закрепляет обязанность работодателя по заявлению сотрудника в отпуске по уходу за ребенком обеспечить возможность дистанционной работы, если работа в целом может быть реализована подобным образом. Об этом говорится в пояснительной записке. Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.
Это уже третий проект за последние несколько месяцев по части работы в отпуске по уходу за ребенком.
Ранее депутат Нина Останина внесла проект, по которому женщина сможет выйти из отпуска по уходу за ребенком на работу и при этом продолжать получать пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится 1,5 года.
Также Минтруд разработал законопроект, по которому если женщина решает приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывается, но выплата пособия – сохраняется.
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