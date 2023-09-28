«Клерк» модернизировал сервис по поиску работы. Теперь ваши резюме будут выглядеть интересней

Размещайте резюме в Клерк.Работе и они будут красиво смотреться в наших телеграм-каналах!

Рассказать о своих профессиональных качествах стало еще проще! Размещайте бесплатно свои резюме — и они появятся в каталоге резюме, в вашем профиле на «Клерк», и в телеграм-чате Бухантер.

Мы переработали оформление резюме, сделали его информативней. Так о вас смогут узнать еще больше работодателей!

Теперь информация о соискателях будет выглядеть так:

Клерк.Работа помогает бухгалтерам, кадровикам и финансистам найти работу мечты. Сейчас на сайте больше 50 работодателей ищут специалистов.

Каждый день мы публикуем актуальные вакансии. Остается только выбрать лучшую!