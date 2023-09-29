Семьям с двумя детьми разрешат продать жилье без НДФЛ, если они строят дом

Семьи с двумя детьми сейчас могут продать квартиру при любом сроке владения и не платить при этом НДФЛ. Но есть ряд условий, среди которых – покупка новой квартиры или дома. Теперь дом разрешат не только покупать, но и строить.

Такая норма прописана в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

Там сказано, что планируют расширить сферу применения налоговой льготы: льгота будет не только при покупке индивидуального жилого дома, но также при строительстве индивидуального жилого дома.

Сейчас условия для льготы такие:

налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты) или ребенок из такой семьи;

в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другое жилье;

площадь нового жилья или его кадастровая стоимость больше, чем у старого;

кадастровая стоимость нового жилья — менее 50 млн рублей.

Минфин в письме от 15.12.2021 № 03-04-09/102271 сообщает, что для освобождения от НДФЛ с продажи дома семья должна в этом же году или до 30 апреля следующего года купить другой дом — лучше прежнего (по площади или стоимости). Купить, а не построить.

Если продать квартиру (ранее 3 или 5 лет) и вложить эти деньги в строительство дома, придется платить НДФЛ. Освобождения не будет.

Теперь это хотят исправить. Можно будет не только покупать дом, но и строить его.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь (+ таблица для разных ситуаций).