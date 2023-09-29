Наследники не платят НДФЛ с процентов по вкладу

Если владелец вклада умер, а его деньги достались родственникам, то проценты по такому вкладу не будут облагаться НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.07.2023 № 03-04-06/61517.

Обязанность по уплате налога прекращается со смертью физического лица – налогоплательщика.

Доходы в виде наследства также не подлежат налогообложению.

Доходы в виде процентов по вкладам, начисленных до смерти вкладчика и включенные в состав наследства, не облагаются НДФЛ при их получении наследником.

Банк даже не должен передавать в ФНС сведения об этих процентах.

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