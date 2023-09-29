Наследники не платят НДФЛ с процентов по вкладу

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.07.2023 № 03-04-06/61517.
Обязанность по уплате налога прекращается со смертью физического лица – налогоплательщика.
Доходы в виде наследства также не подлежат налогообложению.
Доходы в виде процентов по вкладам, начисленных до смерти вкладчика и включенные в состав наследства, не облагаются НДФЛ при их получении наследником.
Банк даже не должен передавать в ФНС сведения об этих процентах.
Все важные письма Минфина и ФНС мы собираем в ежемесячные обзоры. Вот, например, обзор за август.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Сейчас при расчете базы по НДФЛ по процентам есть необлагаемая сумма: 1 млн руб. х ставку ЦБ (максимальная в течение года).
На данный момент максимальная ставка – 13%. Таким образом, в 2023 году будет необлагаемой сумма процентов 130 000 руб. (как минимум).
Минфин подготовил проект поправок в НК РФ с новыми правилами расчета НДФЛ с процентов.
Сейчас этот необлагаемый минимум действует только в течение года. На следующий год отсчет идет заново.
По новому проекту необлагаемая сумма будет переходить на следующий год, но только в отношении процентов, которые начислены за текущий год. Подробнее с примером об этом мы рассказывали тут.
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