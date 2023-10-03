Семьи с двумя детьми не должны сдавать 3-НДФЛ при продаже квартиры

В частности, это касается семей с двумя детьми.

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 04.05.2023 № 03-04-05/41108.

Налогоплательщики вправе не указывать в декларации 3-НДФЛ доходы, не подлежащие налогообложению. То есть, ни платить НДФЛ, ни отчитываться за доход семья не должна при любом сроке владения проданным жильем.

Условия для освобождения от НДФЛ при продаже квартиры такие:

площадь нового жилья или его кадастровая стоимость больше, чем у старого;

в момент продажи старого жилья в собственности семьи не может находится другое жилье общей площадью большей, чем новое, а если оно есть – то доля должна быть менее 50%;

в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другое жилье;

налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты) или ребенок из такой семьи;

Комментарий главного редактора «Клерка»

Сейчас семья может продать жилье без НДФЛ, если улучшает жилищные условия, покупая новое жилье. Но скоро разрешат применять освобождение не только в случае дальнейшей покупки, но и в случае строительства жилья.

Можно будет продать старый дом без НДФЛ и построить новый. Такую поправку в НК РФ разработал Минфин.