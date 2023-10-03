НДФЛ

Семьи с двумя детьми не должны сдавать 3-НДФЛ при продаже квартиры

Если доход от продажи квартиры освобождается от НДФЛ, то и декларацию по этому доходу сдавать не надо.
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В частности, это касается семей с двумя детьми.

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 04.05.2023 № 03-04-05/41108.

Налогоплательщики вправе не указывать в декларации 3-НДФЛ доходы, не подлежащие налогообложению. То есть, ни платить НДФЛ, ни отчитываться за доход семья не должна при любом сроке владения проданным жильем.

Условия для освобождения от НДФЛ при продаже квартиры такие:

  • налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты) или ребенок из такой семьи;

  • в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другое жилье;

  • в момент продажи старого жилья в собственности семьи не может находится другое жилье общей площадью большей, чем новое, а если оно есть – то доля должна быть менее 50%;

  • площадь нового жилья или его кадастровая стоимость больше, чем у старого;

  • кадастровая стоимость нового жилья — менее 50 млн рублей.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Сейчас семья может продать жилье без НДФЛ, если улучшает жилищные условия, покупая новое жилье. Но скоро разрешат применять освобождение не только в случае дальнейшей покупки, но и в случае строительства жилья.

Можно будет продать старый дом без НДФЛ и построить новый. Такую поправку в НК РФ разработал Минфин.

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь.

Комментарии

1
  • Логотип FA
    FA 10 минут назад

    Евгений

    то доля должна быть менее 50%

    В НК говорится, что доля не должна быть БОЛЕЕ 50%, т.е. 50% тоже норм.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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