Банки

ФАС: нельзя менять кредитные условия, если клиент выбрал страховую компанию сам, а не по рекомендации банка

Клиенты сами могут выбрать страховую компанию. Финансовые организации не должны навязывать им продукты «своих» страховщиков по завышенной цене.
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Финансовые организации должны принимать страховые полисы от любых компаний с рейтингом не ниже уровня «А-». При этом не должна меняться процентная ставка по кредитному договору. Об этом сказано на сайте ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центробанк подготовили совместное письмо для кредитных и страховых организаций. В нем ведомства призывают прекратить изменять процентную ставку по кредиту в зависимости от наименования страховщика.

Зачастую банки предлагают продукты «своих» страховщиков по завышенной цене, обещая сохранить процентную ставку. Если клиент принесет полис другой страховой компании, то условия договора пересматривают.

Фактически, финорганизации пользуются неинформированностью своих клиентов и навязывают им страховые продукты с завышенными ценами.

Рекомендации разработаны для того, чтобы обеспечить заемщикам возможность конкурентного выбора страховщиков при кредитовании, — говорится в сообщении.

Банки должны в течение семи дней сообщить клиенту решение о том, принят ли его страховой полис или нет. Это нужно, чтобы не затягивать сроки рассмотрения заявок и сэкономить клиентам расходы на кредитование.

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