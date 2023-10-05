В бюджет поступит 76 млрд рублей от труда заключенных

Правительство планирует пополнить бюджет на рекордные 76 млрд рублей от труда заключенных, которые работают на госкомпании. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.
По сравнению с 2021 годом, доходы государства от труда заключенных увеличатся на 58%. Если сравнивать с 2016 годом, то поступления вырастут на 184%.
От ФСИН бюджет планирует получить за три года около 25 млрд рублей. Таким образом, пенитенциарная система суммарно принесет больше 100 млрд рублей.
Заключенные уже работают на объектах РЖД и в «Уралвагонзаводе», который занимается производством танков.
Недавно мы писали, что на Ozon будут работать 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Они могут обрабатывать и собирать заказы на складах маркетплейса.
ФСИН также заявлял о планах отправить заключенных на работу в «Ростех».
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