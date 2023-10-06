Крупный бизнес мотивирует сотрудников писать хорошие отзывы о компании

Большинство работодателей следят за своей репутацией в интернете и отрабатывают негативные отзывы сотрудников. Чаще всего нелестными комментариями приходится бороться бизнесу из сферы торговли и услуг.

Каждая шестая крупная компания борется с негативными отзывами в интернете. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы «SuperJob».

Чаще всего работодатели в комментариях вступают в публичный диалог с авторами претензий и дают обратную связь.

Предприятия также побуждают своих сотрудников писать положительные отзывы о работе.

Некоторые компании напрямую обращаются к администрации интернет-ресурсов с просьбой удалить нелестные отзывы. Они приводят факты, которые опровергают негативные комментарии.

Большинство работодателей осознают, что отрицательные отзывы в интернете портят репутацию компании. Это становится поводом изучить претензии и исправить ошибки в рекрутинге и бизнес-процессах.

Чаще всего с плохими отзывами приходится бороться организациям из сферы услуг, оптово-розничной торговли, производственным компаниям, ресторанному и гостиничному бизнесу.

Безупречная репутация помогает работодателям быстрее находить квалифицированных сотрудников. Ищете таких специалистов из бухгалтерской и финансовой сферы? Публикуйте свои предложения о работе на «Клерке»!

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