Минтранс: в большинстве регионов услуги такси не подорожали

Стоимость поездок может быть высокой из-за искусственного ажиотажа. В некоторых регионах услуги такси подорожали от 1 до 5%.

Минтранс опроверг информацию о подорожание услуг такси до 44%, пишет «RG.RU».

В отдельных регионах страны стоимость поездок в такси выросла от 1 до 5%. В министерстве это связывают с началом учебного года и с возвращением населения из отпусков.

Аномальные показатели могут быть вызваны искусственным ажиотажем на услуги такси либо иными факторами. В частности, такое наблюдается в Омской области, — сказали в Минтрансе.

В Приморском крае услуги такси, наоборот, подешевели на 7%.

В августе мы писали, что стоимость поездки в такси достигла рекордных за 10 лет показателей. 1 км пути стоит 32,53 рубля.

Недавно Госдума призывала правительство остановить рост цен на такси.