💼🌴 После командировки – в отпуск. Как бухгалтеру считать отпускные?

Для расчета среднего заработка не учитываются дни командировки, оплаченные ранее по-среднему. А выходные дни в период командировки, оплаченные в двойном размере – учитываются.

Вопрос задала наша подписчица в сервисе «Клерк.Консультации».

А общем случае начисления за время командировки не идут в расчет среднего заработка для отпуска. Но сотрудник работал в командировке не только в будни, но и в выходные. И эти выходные были оплачены по нормам статьи 153 ТК – в двойном размере.

Это начисление за выходные дни будет учтено при расчете отпускных, пояснила эксперт по зарплатно-трудовым вопросам Анна Илющенко.

В табеле учета рабочего времени выходные дни в командировке маркируются кодом «РВ», а «К».

Нет оснований исключать эти дни из подсчета среднего заработка.

Вместе с тем вопрос об оплате работы в выходные дни в таком случае не урегулирован законодательно, и некоторые работодатели сохраняют средний заработок на весь период командировки, включая выходные дни. Тогда весь период командировки исключается.

В данной ситуации средний заработок не сохранялся (была оплата по окладу вдвойне), поэтому это начисление идет в расчет отпуска.

Роструд считает, что определяющим критерием для исключения из расчета среднего заработка начисленных сумм является период, за который они начислены.

То есть, при исчислении среднего заработка не учитываются суммы, начисленные за период, за который работнику сохранялся средний заработок. А раз был не средний заработок, а другая оплата, то надо ее учитывать.

Если у вас есть сложности в расчете отпускных, наши эксперты подскажут решение.

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