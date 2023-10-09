🦆 Расчет отпускных и компенсации отпуска с 1 сентября 2023 года не поменялся

Бухгалтеры прочитали статью в профильном СМИ «Новые правила по отпускам с 1 сентября 2023 года» и всполошились. На самом деле ничего по отпускам с 1 сентября не поменялось.

С просьбой прокомментировать нововведения или опровергнуть их коллеги обратились к Роструду.

В одном из СМИ сообщили о таких нововведениях:

округление дней отпуска для компенсации в пользу работника;

расчет стажа для компенсации пропорционально отработанному периоду;

выплата полной компенсации за 28 дней при отработанных 11 месяцах, а в ряде случаев – при 6 месяцах отработанного стажа.

Роструд пояснил, что по отпускам ничего с 1 сентября не менялось.

Отметим, что, во-первых, все эти правила есть и сейчас, они установлены нормативкой 1930 года.

Во-вторых, вышеназванные поправки, о которых пишут наши коллеги в своем СМИ, были разработаны еще в 2021 году. О них мы рассказывали здесь.

Чтобы поправки в ТК РФ заработали, их должна принять Госдума в 3 чтениях, одобрить Совет Федерации и подписать Президент.

Данный проект поправок в ТК РФ в Госдуму даже не вносили и вступить в силу 1 сентября 2023 года он никак не мог.

Ликбез по расчету отпускных (+ образцы бланков) смотрите здесь.