52% компаний обучают новичков на работе

Программа адаптации новых сотрудников помогает новичку быстрее подключиться к работе, познакомиться с коллегами и точно понять, что от него требуется.

У 52% российских компаний есть специальная программа адаптации для новых сотрудников. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Остальные 48% компаний не работают над обучением новичков. Из них 44% признались в отсутствии времени и ресурсов на создание особых программ, 28% HR-специалистов считают, что в этом нет необходимости.

17% организаций принимают на работу только опытных специалистов, которым не надо ничего объяснять.

Среди тех, у кого есть программа адаптации, 80% уверены, что это помогает новым сотрудникам быстрее влиться в работу и познакомиться с коллективом. А вот 20% жалуются на то, что эта идея работает не так, как нужно.

66% опрошенных полагают, что помогать новому сотруднику должен непосредственный начальник. Он расскажет правила работы, особенности внутренней коммуникации, поставит четкие задачи и распланирует этапы их выполнения.

Новому сотруднику что-то подсказывать должны коллеги. Так считают 41% рекрутеров, а 36% рассчитывают на помощь ментора или наставника.

Только 3% работодателей думают, что новичок может адаптироваться на новом месте работы самостоятельно.

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