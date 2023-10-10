За 20 лет неравенство в зарплатах снизилось в три раза

Сейчас разница между самой высокой и низкой зарплатой составляет 13,1 раза, а в 2001 году разрыв был в 40 раз. Из-за повышения МРОТ и дефицита кадров сотрудники начали больше зарабатывать.

Разница в уровнях дохода между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми профессиями стала в три раза меньше, чем в 2001 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВНИИ труда.

Сейчас высокооплачиваемые специалисты получают в 13,1 раза больше, чем сотрудники с самыми низкими доходами. В 2001 году этот разрыв был в 40 раз.

На сокращение неравенства повлиял ускоренный рост доходов среди наименее оплачиваемых сотрудников. Также государство регулярно индексирует МРОТ, а бизнес стремится к обелению своей деятельности, в том числе и на рынке труда.

Стремительней всего зарплаты растут у представителей квалифицированных рабочих профессий.

Сейчас достаточно высокими темпами сокращается доля самых низкооплачиваемых сотрудников, их заработки поднимаются до более приемлемого уровня. Это происходит за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), причем показатель растет быстрее, чем средняя зарплата по стране, — сказал представитель аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Доцент кафедры РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец добавила, что зарплатное неравенство сокращается из-за дефицита кадров. Работодатели готовы платить больше, чтобы сохранить персонал.

Сейчас безработица в стране находится на рекордно низком уровне и составляет 3%.

Специалисты уверены, что неравенство в зарплатах продолжит сокращаться.

По данным Росстата, во втором квартале 2023 года реальные доходы населения выросли на 5,3%.

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