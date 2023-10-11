Компанию «Сиброс» признали виновной в налоговых махинациях

Суд решил, что организация сознательно проводила налоговые махинации и неправомерно получала вычеты по НДС.

Компания «Сибирский региональный союз» не смогла оспорить решение ФНС о доначислении налогов. Об этом пишет портал «Город 55».

В 2021 году межрайонная инспекция ФНС по Омской области дополнительно начислила «Сибросу»: НДС на 15,78 млн рублей, налог на прибыль на 17,1 млн рублей и пени в размере 12,79 млн рублей.

После рассмотрения апелляционной жалобы суммы уменьшились до 7,7 млн рублей по НДС, 8,6 млн рублей по налогу на прибыль и до 12,4 млн рублей – за пени.

«Сиброс» неправомерно заявил налоговые вычеты по НДС и включил затраты по взаимоотношениям с контрагентом в расходы по налогу на прибыль организаций.

Судья уверен, что в данном случае речь идет о сознательных налоговых махинациях компании.

В итоге иск «Сиброса» был отклонен, организация должна выплатить все доначисленные налоги и штраф в 618 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что экс-начальник УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн рублей. Он в течение 10 лет получал откаты от бизнесменов и убирал подозрительные компании из списка налоговых проверок.

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