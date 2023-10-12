Если договор дарения квартиры отменили, то НДФЛ по нему не будет

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.09.2023 № 03-04-05/91712.
Смотрите в нашей таблице, за чей подарок не надо платить НДФЛ.
Члены семьи
Близкие родственники
Если даритель – не из этого списка, то одаряемый должен сдать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля и до 15 июля уплатить указанный в ней НДФЛ.
Если заключено соглашение о расторжении договора дарения, и оно зарегистрировано в Росреестре, то дохода для НДФЛ от отмененного дарения не будет.
Аналогичное разъяснение Минфин также давал ранее в письме от 15.11.2021 № 03-04-05/91781.
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