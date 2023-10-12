Если договор дарения квартиры отменили, то НДФЛ по нему не будет

Подарок в виде недвижимости не облагается НДФЛ, если даритель – близкий родственник или член семьи. Если это не столь близкий человек, будет НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.09.2023 № 03-04-05/91712.

Смотрите в нашей таблице, за чей подарок не надо платить НДФЛ.

Члены семьи Близкие родственники супруги

родители;

дети, в т.ч. усыновленные родители;

дети;

дедушка;

бабушка;

внуки;

братья и сестры (в т.ч. неполнородные)

Если даритель – не из этого списка, то одаряемый должен сдать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля и до 15 июля уплатить указанный в ней НДФЛ.

Если заключено соглашение о расторжении договора дарения, и оно зарегистрировано в Росреестре, то дохода для НДФЛ от отмененного дарения не будет.

Аналогичное разъяснение Минфин также давал ранее в письме от 15.11.2021 № 03-04-05/91781.