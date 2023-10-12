😠 Новички возмущаются, что им приходится долго ждать первую зарплату

В общем случае перерыв между выплатами зарплаты – 15 дней (полмесяца). Но первую зарплату приходится ждать более 15 дней. Некоторых возмущает этот факт.

Ситуацию разобрал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Человек устроилась на работу 18.09.

30.09 все его коллеги получили аванс, а ему ничего не дали, так как это была выплата за отработанные дни с 1 по 15.

Следующая выплата за сентябрь будет 13.10.

«Соответственно, я получу 13 октября зарплату за отработанные дни с 18.09 по 30.09 (за 12 дней), но к тому времени фактически отработаю уже 26 дней», – возмущается новый работник.

Правомерны ли такие действия работодателя? Да, отвечает Роструд.

30 числа выплачивалась зарплата за период с 1 по 15 сентября, а новичок устроился только 18.09.2023.

Роструд ранее разъяснял, что в ТК РФ нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам. Первую получку придется подождать.

Но периодически люди жалуются в Роструд, что между датой трудоустройства и первой зарплатой – более 15 дней.

Однако это перерыв между выплатами за 1-ую и 2-ую половину месяца не может быть более полмесяца.

Нет правила, что любой сотрудник каждые 15 дней должен что-то получать, даже если в периоде, за который идет выплата, он не отработал ни дня.

Кстати, в некоторых компаниях для сотрудников-новичков предусмотрена трехразовая выплата, чтобы первую получку они ждали не более 15 дней.

А вы новеньким сотрудникам даете зарплату пораньше или они терпеливо ждут первую получку больше 15 дней?