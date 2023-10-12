😠 Новички возмущаются, что им приходится долго ждать первую зарплату

Ситуацию разобрал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».
Человек устроилась на работу 18.09.
30.09 все его коллеги получили аванс, а ему ничего не дали, так как это была выплата за отработанные дни с 1 по 15.
Следующая выплата за сентябрь будет 13.10.
«Соответственно, я получу 13 октября зарплату за отработанные дни с 18.09 по 30.09 (за 12 дней), но к тому времени фактически отработаю уже 26 дней», – возмущается новый работник.
Правомерны ли такие действия работодателя? Да, отвечает Роструд.
30 числа выплачивалась зарплата за период с 1 по 15 сентября, а новичок устроился только 18.09.2023.
Роструд ранее разъяснял, что в ТК РФ нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам. Первую получку придется подождать.
Но периодически люди жалуются в Роструд, что между датой трудоустройства и первой зарплатой – более 15 дней.
Однако это перерыв между выплатами за 1-ую и 2-ую половину месяца не может быть более полмесяца.
Нет правила, что любой сотрудник каждые 15 дней должен что-то получать, даже если в периоде, за который идет выплата, он не отработал ни дня.
Кстати, в некоторых компаниях для сотрудников-новичков предусмотрена трехразовая выплата, чтобы первую получку они ждали не более 15 дней.
А вы новеньким сотрудникам даете зарплату пораньше или они терпеливо ждут первую получку больше 15 дней?
Комментарии1
А этот работник свой ТД прочитал, когда подписывал? Там ведь сроки выплаты зарплаты указаны.
И вообще, мне кажется, что Архимед прав, когда говорит, что Роструд сам себе вопросы задает и на них отвечает - уж больно вопросы дурацкие))