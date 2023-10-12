Эксперт: новые требования по воинскому учету пойдут на пользу бизнесу

Раньше организации не вели системный учет и даже не были зарегистрированы в военкоматах. Теперь угроза штрафов заставит руководителей дисциплинированно подходить к работе с документацией. Это пойдет на пользу предприятиям, считает эксперт.

С 1 октября 2023 года ввели повышенные штрафы за неподачу работодателями сведений о сотрудниках в военкоматы. В итоге в стране появился ажиотажный спрос на услуги аутсорсинга ведения воинского учета, а военкоматы не справлялись с наплывом документов.

Руководитель сервисного центра по обслуживанию персонала «Северсталь – Центр Единого Сервиса» Алексей Покидов рассказал «Клерку», что такой аншлаг продлится не долго. Всего лишь нужно подождать, пока компании наведут порядок.

Повышение штрафов является несомненно значимым фактором для наведения порядка в данной сфере, которое вполне может пойти бизнесу в целом на пользу. Ведь многие организации реально ранее не только учет в системе не вели, но и в комиссариатах зарегистрированы не были. Разве это правильно? – рассуждает эксперт.

Изменения в воинском учете повлияют на весь корпоративный сектор. Небольшие компании научатся грамотно вести учет и перестанут игнорировать то, что сочли необязательным для работы.

Дисциплина в документах – это всегда не просто хорошо, но обязательно… Так что всем работодателям-паникерам могу посоветовать одно: наводите порядок во внутренних документах в целом, — заявил Алексей Покидов.

Крупные компании, которые и раньше исправно вели документацию, не беспокоятся о повышении штрафов. Они заранее готовы к любым контрольным мероприятиям.

Если эту практику распространить на весь бизнес, то дисциплина станет привычкой, а ведение бизнес-процессов поднимется на новый уровень качества.