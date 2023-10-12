Если после окончательного расчета сотрудник передумал увольняться, ему положен отпуск, за который он уже получил компенсацию

В ТК РФ нет нормы по удержанию или возврату выплаченной компенсации за отпуск, если увольнение не состоялось.

Ситуация: работник при увольнении получил компенсацию за отпуск (КНО), но передумал увольняться и хочет пойти в отпуск и получить отпускные. Минтруд пояснил, что отпуск и отпускные – положены, а удерживать КНО – нельзя.

Работодатель в такой ситуации отказывает в отпуске, потому что уже выплачена компенсация. Работник готов вернуть эту компенсацию, чтобы можно было отдохнуть в отпуске и получить за это отпускные.

Минтруд в письме от 18.09.2023 № 14-6/ООГ-5901 сообщает, что если трудовой договор так и не был расторгнут, то его действие продолжается и работнику предоставляются все права по ТК РФ, в том числе в части отпуска.

Случаи, когда возможно удержание из зарплаты, перечислены в статье 137 ТК. Там нет удержания КНО при отмене увольнения.

Что касается добровольного возврата выплаченной компенсации в случае отзыва работником заявления об увольнении, то в ТК РФ нет таких норм.

Этот вопрос может быть урегулирован локальным нормативным актом работодателя, а также решен по соглашению работника и работодателя.

А у вас были случаи, когда сотрудник получил окончательный расчет, но не уволился?