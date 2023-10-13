Рекламу апартаментов под видом жилья могут запретить

Недобросовестных рекламодателей, которые продают под видом жилья нежилые апартаменты, будут наказывать штрафом в 500 тысяч рублей.

В Госдуму планируют внести законопроект, который запретить рекламировать недвижимость без указания жилое это помещение или нет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на автора инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Зачастую рекламодатели не указывают, что апартаменты — это нежилое помещение, а значит у него есть свои недостатки: невозможность прописаться, более высокие налоги и тарифы на ЖКУ, чем у обычных квартир.

Нарушителей предлагают штрафовать на 500 тыс. рублей.

Сейчас в законе нет понятия апартаментов. Это маркетинговый ход застройщиков, которые пытаются под видом жилья продать нежилое помещение. Этот вид недвижимости стоит на 15-30% дешевле обычных квартир.

Нередки случаи, когда граждане, увидев подобную рекламу, приобретали апартаменты, думая, что становятся собственниками жилого помещения, — сказала Светлана Разворотнева.

Потом собственники сталкиваются с тем, что не могут записать ребенка в школу или в детский сад, приходится платить за ЖКХ по коммерческим тарифам на 15-20% дороже, чем за жилое помещение.

Кроме того, ставка налога составит около 2% от стоимости апартаментов. Тогда как для квартир – 0,1%.

Не один раз встречала договоры, в которых указано «жилые апартаменты», «апартаменты — нежилое помещение, предназначенное для проживания». Поэтому люди думают, что покупают жилье, — сказала юрист, председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

В 2021 году президент Владимир Путин поручил законодательно закрепить правовой статус апартаментов.

Тогда же в Госдуму внесли законопроект, по которому апартаменты собирались приравнять к жилью. Однако инициатива не прошла даже первое чтение.