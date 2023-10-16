Продажи легальных видеоигр упали в четыре раза

Пользователи не хотят покупать официальные игры из-за роста цен и большого количества выгодных предложений на сером рынке.

С января по июнь 2023 года официальные видеоигры подорожали на 75%, а спрос на них упал в четыре раза. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр.

За первое полугодие продажи официально ввезенных в РФ видеоигр на дисках снизились до 133,9 тыс. штук. По сравнению с тем же периодом 2022 года, показатель сократился в четыре раза.

В денежном выражении падение продаж составило 57% — с 2,01 млрд до 861 млн рублей.

Сейчас стоимость одной официальной игры на физическом носителе выросла с 3,7 тыс. до 6,4 тыс. рублей.

Спад продаж затронул только официальный ритейл, который легально импортирует игры через таможню.

Не каждый готов переплачивать за легальный продукт, особенно когда на сером рынке аналогичный товар действительно дешевле. Кроме того, сказываются и колебания курса валют — все же абсолютное большинство видеоигр поставляется из Европы и США, — сказал глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Участники рынка винят в низких продажах контрафакт на маркетплейсах. В Ozon и Wildberries сообщили, что проверяют продавцов, а контрафакт на площадках «сведен практически к нулю».