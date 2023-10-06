Каждый пятый работодатель обещает зарплату от 100 тысяч рублей

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в сфере строительства, недвижимости, логистики. Также работодатели готовы платить больше 100 тысяч рублей сотрудникам на производстве и в агропромышленном комплексе.

В 2023 году количество вакансий с заплатой от 100 тысяч рублей выросло на 31,8% по сравнению с 2022 годом. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Число высокооплачиваемых предложений о работе растет каждый год. Например, в 2022 году прирост составил 17,3% к 2021 году.

В общем количестве вакансий доля тех, кто предлагает зарплату выше 100 тыс. рублей также растет. В 2021 году доля составляла 11%, в 2022 году – 14,9%, а в 2023 – уже 21,2%.

Рост зарплатных предложений характерен для рынка труда в целом: в первом полугодии 2023 в среднем зарплаты в вакансиях выросли на 8%, а в некоторых отраслях — на 20% и более. Например, зарплата электрогазосварщика НАКС в Москве вполне может превышать и 140 тысяч рублей, а инженера-сметчика 170 тысяч рублей, — сказала директор по аналитике и Data Science «Работа.ру» Елена Артемьева.

Больше всего высокооплачиваемых предложений поступает от работодателей, которые занимаются строительством и недвижимостью (46,7%), логистикой и транспортом (37,9%). Зарплату от 100 тыс. рублей обещают на производстве и в агропромышленном комплексе (29,7%).

Меньше всего вакансий с заплатой свыше 100 тыс. рублей в области торговли (6,3%), финансов и страхования (6,4%).

Работодатели на 17% чаще предлагают кандидатам высокооплачиваемую работу в области строительства и транспорта.

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