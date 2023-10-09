90% россиян увольнялись с работы по собственному желанию

Сотрудники начинают искать новое место работы, если им мало платят и когда работодатель нарушает трудовое законодательство.

Большинство россиян хотя бы раз в жизни уходили с работы по собственному желанию. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

57% опрошенных назвали основной причиной увольнения низкую оплату труда. На втором месте – нарушения трудового законодательства со стороны работодателя (29%), а на третьем – выгорание и напряженные отношения с коллегами (25%).

Из-за неудобного графика решили сменить работу 24% участников опроса, а 23% ушли из-за того, что в компании нет возможностей для карьерного роста.

Наименее популярной причиной ухода от своего работодателя стало желание работать в другой сфере (14%), сменить специальность (13%). Каждый десятый сотрудник ушел на новое место работы из-за того, что знакомые предложили работать вместе.