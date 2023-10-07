Не всякая приостановка договора обязывает сдавать ЕФС-1 с кодом «Приостановление»

Приостановка трудового договора может быть по двум причинам: временный перевод на новую работу без увольнения со старой и переход на военную службу (в т.ч. по мобилизации). В первом случае приостановку не отражают в ЕФС-1 (бывшей СЗВ-ТД), во втором – отражают.

Разъяснение дает отделение СФР по Москве и Московской области в письме от 25.09.2023 № 16-08/167159л.

Что касается временного перевода к новому работодателю, пока у старого объявлен простой, то сдавать СЗВ-ТД (ныне ЕФС-1) должен новый работодатель, заключивший срочный трудовой договор с временным работником.

Старый работодатель ничего в СФР не сдает. О приостановке трудового договора сообщать не надо.

Аналогичные разъяснения СФР давал в письме от 19.04.2023 № 19-02/46271л.

Кстати, по разъяснениям Минтруда обе эти работы будут для сотрудника основным местом. То есть, новый работодатель сдает ЕФС-1 с информацией о приеме на основное место на сотрудника, который по данным СФР уже работает на другой основной работе.

Норма про временный перевод без увольнения и два основных рабочих места одновременно действовала в 2022 году и продлена на 2023 год.

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